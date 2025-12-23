Herstel duurt voort na hack RTV Noord

Foto: RTV Noord.

RTV Noord kampt nog steeds met de gevolgen van de hack van begin november. Dat laat de regionale omroep dinsdagochtend weten. Uitzenden kan inmiddels weer zonder noodoplossingen, maar onder meer het publiceren van nieuws via de website gaat nog altijd via omwegen.

De hack werd ontdekt in de vroege ochtend van donderdag 6 november, toen medewerkers van radioprogramma De Ochtendploeg geen toegang meer hadden tot de redactiesystemen. Kort daarna vond de techniekafdeling een bericht van hackers: alle systemen waren vergrendeld.

Tijdens de eerste crisisdag moest presentator Stephan Kosters improviseren en werden platen ouderwets vanaf vinyl gedraaid, afkomstig uit het decor van de studio. Terwijl de luisteraars weinig merkten van de chaos achter de schermen, werd een extern ICT-bedrijf ingeschakeld en keerde directeur Nina Nomden halsoverkop terug van haar vakantie in Florida. De weken daarna stonden volledig in het teken van schadebeperking en herstel.

Een week na de hack werd duidelijk dat persoonlijke gegevens van alle medewerkers waren buitgemaakt, waaronder namen, mailadressen en banknummers. Bij een deel ging het ook om paspoortkopieën en woonadressen. Hoewel de hackers wilden onderhandelen, heeft RTV Noord nooit overwogen om losgeld te betalen.

Ondanks de blijvende technische problemen blijft de omroep positief. Volgens Nomden is de samenwerking onder medewerkers sterk gebleven en is de rol van RTV Noord als calamiteitenzender geen moment in gevaar geweest.