Herstel Dorkwerderbrug gaat weken duren, schade aan staalkabels in bedieningswerk

Foto: Judith Hovius

Het herstel van de Dorkwerderbrug gaat zeker nog enkele weken duren. Bij een inspectie heeft Rijkswaterstaat schade ontdekt aan de staalkabels van het bewegingswerk, het systeem dat de brug veilig omhoog en omlaag laat gaan.

Dat laat Rijkswaterstaat weten in een update over de toestand van de brug. De schade werd vorige week al ontdekt, waarna Rijkswaterstaat besloot om het brugdek omhoog te zetten en voorlopig niet meer te laten zakken. Deze schade zit dus in de staalkabels van het bedieningswerk. Door de beschadigingen kan een kabelbreuk ontstaan, met in het ergste geval het risico dat het brugdek valt.

Wanneer de brug weer gebruikt kan worden, is nog onbekend. Rijkswaterstaat wacht onder andere op de levering van nieuwe staalkabels. “Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer de brug weer normaal gebruikt kan worden. We verwachten dat het herstel meerdere weken gaat duren”, aldus relatiemanager Erik van der Stouwe van Rijkswaterstaat.

Schade ontstaan bij aanvaring

De Dorkwerderbrug werd op vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip in mistige omstandigheden. De aanvaring veroorzaakte ook aanzienlijke schade aan het brugdek, waardoor de brug ook niet goed sluit.

De week na de aanvaring stond de brug open, in afwachting van inspectie. Die bracht hoop, want zo’n anderhalve week daarna konden fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van de brug. Maar eind vorige week was dat weer voorbij, na de ontdekking van de schade aan het bedieningswerk.