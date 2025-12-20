Herinrichting Voermanstraat opnieuw vertraagd: kosten vallen 125.000 euro hoger uit

Impressie van de Voermanstraat, ter hoogte van Zuiderkruislaan (via Gemeente Groningen)

De herinrichting van de Voermanstraat in de wijk Paddepoel laat langer op zich wachten dan gehoopt. Door extra verkeersmaatregelen en gestegen bouwkosten is het eerder vastgestelde budget niet langer toereikend. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer bereidt een nieuw raadsvoorstel voor, waardoor de schop pas medio 2026 de grond in kan.

De Voermanstraat werd in 2022 opengelegd voor de aanleg van het warmtenet. Het plan was om de straat daarna direct veiliger en groener in te richten. Sindsdien is de planning echter meerdere keren verschoven. Raadslid Andrea Poelstra van D66 trok hierover, met steun van de fractie van Partij voor het Noorden, aan de bel in de raadszaal: “Het gaat ons erom dat het al zo lang duurt sinds 2022. Er zijn meerdere planningen gemaakt die inmiddels allemaal zijn verstreken. Inwoners hebben nog niets gehoord en willen heel graag weten waar ze aan toe zijn.”

Extra drempels door participatie

Wethouder Broeksma erkent de vertraging, maar wijst op de gewijzigde plannen na overleg met de buurt. “In januari van dit jaar is er een krediet verleend door de gemeenteraad, maar door participatie met de bewoners is het ontwerp aangepast. Er zijn extra drempels toegevoegd aan de plannen. De ‘scope’ is daarmee veranderd en ondertussen zijn ook de bouwkosten verder gestegen. Het bedrag dat we in januari hebben opgehaald is simpelweg te weinig”, aldus Broeksma.

Om het gat te dichten is er ongeveer 125.000 euro extra nodig. De wethouder bereidt hiervoor een nieuw voorstel voor dat in mei 2026 aan de nieuwe gemeenteraad wordt voorgelegd. Pas als dat extra krediet is goedgekeurd, kan de uitvoering beginnen.

Brief in januari

Ondanks de financiële tegenvaller belooft de wethouder op korte termijn meer duidelijkheid voor de buurt. “In januari sturen we een bewonersbrief met de huidige stand van zaken, het definitieve ontwerp en de redenen voor de vertraging. De uitvoering zal na de raadsvergadering van mei plaatsvinden, wat betekent dat het medio 2026 wordt.”

Raadslid Poelstra reageerde positief op de komst van de brief, maar noemde het “jammer” dat de vaststelling van het nieuwe krediet tot mei op zich laat wachten. Ook vroeg zij aandacht voor de bewoners van de nabijgelegen Marqant-woontoren aan het Reitdiep. Zij gebruiken de Voermanstraat als belangrijke uitvalsweg, maar waren nog niet meegenomen in het participatietraject. Broeksma zegde toe hen alsnog te informeren: “Dat lijkt me een kleine moeite.”

Geduld op de proef gesteld

Voor de bewoners van de Voermanstraat betekent dit dat hun geduld nog een half jaar langer op de proef wordt gesteld. Waar de straat oorspronkelijk al in 2023 of 2024 aangepakt had moeten worden, lijkt de definitieve vergroening en gewenste verkeersmaatregelen nu echt pas in de zomer van 2026 realiteit te worden.