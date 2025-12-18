Helpman actief op groots Drents zaalvoetbaltoernooi Protos-Weering

Foto Andor Heij: Helpman - Groen Geel

Helpman doet dit jaar mee aan de 49e editie van het Protos-Weering-zaalvoetbaltoernooi. Helpman is de enige club die de stad Groningen vertegenwoordigt.

Aan het toernooi doen vooral Drentse clubs mee, maar ook enkele clubs uit de provincies Groningen en Overijssel zijn actief. Protos-Weering wordt ieder jaar in de kerstvakantie georganiseerd. Voor veel clubs is het een belangrijk toernooi en de sporthallen waarin gespeeld worden zitten vaak bomvol.

Dit jaar doen er honderd clubs mee, verdeeld over twintig hallen in Drenthe. De finale is op 3 januari in Emmen. Vorig jaar won HZVV uit Hoogeveen.

Helpman komt zaterdag in de voorronde in actie in de Marsdijkhal in Assen. De tegenstanders zijn Achilles 1894 en LTC uit Assen, SVZ uit Zeijen en Veendam 1894. De eerste twee gaan door net als de beste nummers drie.