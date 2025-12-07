Heksenkring met lichtjes op Vismarkt: herdenking voor geweld tegen vrouwen en queers

Vrouwen en queers die te maken hebben met onderdrukking, geweld of zijn vermoord, worden zondagmiddag 7 december op de Vismarkt in Groningen herdacht. Dit intieme moment van saamhorigheid en solidariteit vindt plaats door het branden van lichtjes.

De herdenking wordt georganiseerd door de Dolle Mina’s Groningen. “Het belooft een bijzondere middag te worden”, vertelt de organisatie. “Er zullen inspirerende sprekers aanwezig zijn, en er is ruimte voor muziek en dans. De beste manier om de wereld te laten zien dat vrouwen en queers er zijn, en net zoveel meetellen als ieder ander, is door onze veerkracht te tonen. Door samen te komen en onze vrijheid te vieren, helpen we elkaar door deze letterlijk donkere tijd. Doe mee, kom kleurrijk, en neem een lichtje mee voor in de kring.”

Het programma begint om 16.00 uur met het aansteken van de lichtjes onder muzikale begeleiding. De aanwezigen zullen stil staan bij de slachtoffers en overlevenden door middel van een symbolische heksenkring. Deze kring symboliseert de gedeelde kracht en warmte van de gemeenschap.

Orange the World

De herdenking vindt plaats in het kader van Orange the World, een wereldwijde campagne van UN Women die zich richt tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

De campagne loopt ieder jaar van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De zestien tussenliggende dagen staan in het teken van actie, waarbij in meer dan honderd landen gebouwen oranje worden uitgelicht en allerlei activiteiten, debatten en demonstraties worden georganiseerd.