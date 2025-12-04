Hanze-studenten maken documentaire in Braziliaanse sloppenwijk

Vijf studenten van de Hanzehogeschool zijn naar Fortaleza in Brazilië gereisd om daar voor hun minor een documentaire te maken.

Ze werkten samen met de Aloha Foundation, een organisatie die jongeren in kwetsbare wijken helpt met activiteiten, begeleiding en een veilige plek om naartoe te gaan. In de sloppenwijk Barra do Ceará volgden de studenten het dagelijks leven om een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van de gemeenschap.

“We hadden volledige creatieve vrijheid om te kiezen welk onderwerp we wilden doen,” vertelt Julie. “Mijn oude buurman is eigenaar van het goede doel Aloha Foundation. En toen dacht ik: hoe mooi is het als we samen een documentaire maken over wat er speelt in Brazilië?”

De stichting hielp de studenten met het vinden van bewoners die hun verhaal wilden delen. Zo spraken ze met een medewerker van Aloha, een 16-jarige jongen die binnen de wijk een begeleidende rol heeft, en een 13-jarig meisje dat bij de stichting terecht kwam voor steun. “Alle drie vertelden ze over hun leven daar, over hun familie en hun situatie. En over wat Aloha voor hen betekent,” zegt Julie. “Zo hebben we samen een mooi verhaal gemaakt.”

Door ook bij mensen thuis te filmen kregen de studenten een beter beeld van de omstandigheden waarin zij leven. “Wij willen vooral laten zien hoe de mensen daar zijn en leven. Hoe de sfeer eigenlijk is.” zei Niek. De ontmoetingen maakten veel indruk. “Als je bij iemand thuis komt voel je alles veel meer dan wanneer je het via WhatsApp hoort,” zegt Julie. “Dat is wel echt indrukwekkend.”

Het filmen verliep over het algemeen goed, al moesten ze soms extra scherp zijn op situaties die nieuw voor hen waren. “Wij begrepen bijvoorbeeld de taal niet,” vertelt Niek. “Dus we moesten vaak op onze intuïtie afgaan en op onze tolk. Soms was dat best lastig, maar we konden veel halen uit de emoties van de kinderen.”

De komende weken werken de studenten aan de montage van hun documentaire. Op 20 en 21 januari wordt het eindresultaat voor het eerst vertoond tijdens een speciale avond op school. “Dat is meer voor de ouders en studenten,” zegt Niek. “Wat er daarna mee gebeurt weet ik nog niet zo goed.”