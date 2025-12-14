Grote nederlaag vrouwen FC Groningen in bekertoernooi tegen Excelsior

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

De vrouwen van FC Groningen hebben niet kunnen stunten in het bekertoernooi en zijn uitgeschakeld. Zondagmiddag werd in stadion Esserberg met 6-1 verloren van eredivisionist Excelsior.

Bij een 3-0 achterstand scoorde Pascalle Pomper voor FC Groningen. De 3-1 was tevens de ruststand. Na de pauze maakte het veel sterkere Excelsior het halve dozijn vol.

Zaterdag speelt FC Groningen tegen Jong Excelsior. Het is de laatste competitiewedstrijd in de tweede divisie. FC Groningen promoveerde woensdag al naar de eerste divisie na een 2-2 gelijkspel tegen Jong Feyenoord. Groningen kan de compeitie afsluiten met de eerste plek. Dan moet er gewonnen worden van Jong Excelsior en mag Jong ADO Den Haag niet winnen van Jong Hera United.