Groningse studenten strijden zondag om titel Broodje Grunn

Groningen staat op het punt een eigen streekbroodje te krijgen. Aanstaande zondag, tijdens Winterwelvaart, wordt bekendgemaakt welk recept het officiële Broodje Grunn wordt.

Twee teams van Groningse studenten hebben de finale bereikt en strijden om de titel. Het broodje bestaat volledig uit ingrediënten van Groningse bodem. Het moet uitgroeien tot een herkenbaar symbool voor lokaal eten en korte voedselketens.

Het Broodje Grunn is ontstaan om lokaal geproduceerd voedsel zichtbaarder en vooral toegankelijker te maken. Meerdere studententeams van Noorderpoort en de Hanze werkten enkele maanden aan hun eigen versie van het broodje. Deze fase resulteerde in twee finalisten: Team Green en Team 2 Biet.

Tijdens Winterwelvaart, op het Lokale Voedselplein naast de A-kerk, presenteren de teams zondag hun broodjes aan het publiek. Bezoekers kunnen beide varianten proeven en hun stem uitbrengen. Op basis van deze publieksstemming wordt het winnende recept gekozen en officieel gepresenteerd als het Broodje Grunn.

Projectleider Maarten Groeneveld: “Veel mensen staan er niet bij stil waar hun eten vandaan komt. Met dit broodje maken we die hele keten weer zichtbaar, van boer tot bakker, in één hap”. Daarnaast sluit het initiatief aan bij het convenant Gezond Eten uit de Omgeving, waarin gemeente en provincie Groningen samenwerken om lokaal en gezond eten te stimuleren