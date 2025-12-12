Groningse nachtwereld komt met statement tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen: ‘Dit is hoe jij kan helpen’

Foto: Gerard Kobes

Clubs, podia, festivals, studentenverenigingen en horecazaken in Groningen komen deze vrijdagmiddag met een gezamenlijk statement naar buiten tegen (seksueel) geweld in de stad: ‘Het is écht afgelopen met (seksueel) geweld tegen vrouwen, en dit is hoe jij hierbij kan helpen.’

De oproep volgt op de aanval op DJ Coco Coquelicot van vorige week dinsdag. Zij werd door een ‘catcaller’ neergeslagen op de Ebbingebrug, nadat ze niet inging op de avances van de aanvaller. De Nachtraad, de initiatiefnemer van de gezamenlijke oproep via sociale media, noemt het incident als duidelijk voorbeeld van het feit dat vrouwen nog steeds niet veilig zijn in de nachtelijke stad.

Dat moet anders, vertelt nachtburgemeester Misha Pchenitchniko als mede-initiatiefnemer van de actie: “Met deze campagne laten we zien dat niet iedereen deel is van het probleem, maar dat wél iedereen deel kan zijn van de oplossing. (Seksueel) geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem, geen vrouwenprobleem. Daarom moeten we met z’n allen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van vrouwen in de nacht.”

De organisaties roepen mensen op om actief op te letten in de nacht. Zij vragen inwoners om in te grijpen wanneer een vrouw wordt lastiggevallen, gevolgd of aangeraakt zonder dat zij dat wil. Ook vragen ze mensen om vrienden aan te spreken als die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Daarnaast kunnen horecateams een gratis training van het Centrum Seksueel Geweld aanvragen, zodat personeel weet wat te doen als er iets misgaat.

De campagne is ontwikkeld door de Pchenitchniko en de Nachtraad, in samenwerking met Simplon. Veel Groningse clubs, festivals en studentenverenigingen doen al mee. Andere organisaties kunnen zich aanmelden via de website van de Nachtraad.