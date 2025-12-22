Groningse hoogleraar ontvangt prestigieuze Argentijnse wetenschapsprijs

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Prof. dr. Mariano Méndez, hoogleraar Hoge-Energie-Astrofysica aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de Argentijnse Premio RAÍCES 2025 ontvangen. Dit is een nationale onderscheiding van het Argentijnse ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie voor Argentijnse wetenschappers in het buitenland.

De prijs wordt toegekend aan onderzoekers die bijdragen aan de internationale zichtbaarheid van Argentijnse wetenschap en aan het opleiden van jonge onderzoekers.

Mogelijkheden voor jonge Argentijnen

Méndez krijgt de onderscheiding vanwege zijn wetenschappelijke werk op het gebied van astrofysica; een wetenschap waarbij natuurkunde en scheikunde gebruikt worden om astronomische objecten, zoals zwarte gaten en neutronensterren, te bestuderen.

Daarnaast wordt de professor geprezen om zijn rol bij het creëren van opleidings- en onderzoeksmogelijkheden voor jonge Argentijnse wetenschappers, onder meer via internationale workshops, beurzen en samenwerkingsprogramma’s.