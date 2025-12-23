Groningse apotheker benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau

Foto: Wouter Holsappel

Daan Touw, ziekenhuisapotheker en hoofd van het Laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG, is benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau. Vrijdag 19 december ontving hij de koninklijke onderscheiding van burgemeester Roelien Kamminga.

Touw heeft de onderscheiding gekregen vanwege zijn dertig jaar lange inzet voor veilige geneesmiddelenzorg, patiëntveiligheid en de wetenschap. Hij heeft onder meer bijgedragen aan de richtlijnen voor veilig medicijngebruik bij nierpatiënten en antibiotica, en aan de ontwikkeling van Europese standaarden voor waterkwaliteit bij dialyse (een behandeling bij nierfalen).

Daarnaast heeft hij veel betekend voor het onderwijs en de ontwikkeling van farmaceutische wetenschappen. Hij ontwikkelde onder andere een toxicologiecursus voor ziekenhuisapothekers in opleiding en ontving daarvoor in 2022 de prestigieuze Jan Glerum senior prijs. Ook werkt hij als redactielid van het Journal of Cystic Fibrosis en als lid van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle.