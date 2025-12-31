Groningers weer massaal in de rij voor oliebollen

Op de Grote Markt staat sinds vanochtend weer een lange rij voor de oliebollenkraam. De wachttijd loopt gemakkelijk op tot meer dan een uur.

“De wachttijd valt best mee hoor”, zegt een dame die met haar vriend staat te wachten. “Vorig jaar stonden we hier tweeëneenhalf uur in de rij.” Haar vriend vult aan: “Het hoort bij de nieuwjaarstraditie.”

Een studente sluit net achteraan in de rij, met haar fiets. Ze gaat 20 oliebollen bestellen voor haar huisgenoten. “Ik ga de fiets niet wegzetten. Ik ga gewoon lekker kijken hoe lang het duurt. En als het te lang duurt, dan wordt het iets anders denk ik.”

Een man staat een halfuurtje in de rij voor oliebollen. “Ik wil liever zonder krenten. Ik doe er kaas op. Ik maak het op mijn eigen manier, als ik thuis ben.” Hij krijgt veel bezoek vanavond. “Ik koop voor familie, vrienden en vriendinnen.”

De traditie stamt uit de middeleeuwen. Toen werd het een gebruik om de armen rond oud en nieuw te trakteren op een wafeltje of oliekoek. De oliebol is de opvolger van de oliekoek. Pas in de negentiende eeuw werd de oliebol een traditionele lekkernij rond oud en nieuw.