‘Groninger Museum stuurloos en in geldnood, steun van gemeente en provincie nodig’

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft geen duidelijk plan voor de toekomst, kampt met grote financiële zorgen en staat stil tot er extra steun komt. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot, wat in handen is van DvhN. Volgens de krant praatte het museum donderdag op het Stadhuis met gemeente en provincie over (financiële) hulp. Berenschot zou de overheden adviseren een eenmalige geldinjectie in het museum te steken, zodat het museum vanaf 2027 opnieuw kan beginnen.

Het rapport laat zien dat het museum zowel artistiek als financieel vastloopt. De kas is zo goed als leeg en het gebouw moet binnenkort worden gerenoveerd. Het museum staat sinds 2023 onder toezicht van gemeente en provincie en steken er jaarlijks al miljoenen in. In 2022 en 2023 waren er verliezen, terwijl 2024 opeens positief uitviel. Volgens het adviesbureau klopt de financiële informatie vaak niet en is er te weinig aandacht voor kosten en inkomsten. Het museum zou daardoor “niet in control” zijn.

Berenschot keek daarom ook naar het bestuur van het Groninger Museum, wat in de afgelopen periode snel wisselde. Oud-directeur Andreas Blühm krijgt stevige kritiek. Hij zou onvoldoende hebben geïnvesteerd in relaties met overheden en culturele partners. De directie van het museum wisselde behoordelijk na het vertrek van Bluhm. Toen het rapport werd geschreven, zaten Roos Gortzak en Jan Geert Vierkant nog in de leiding. Vierkant is inmiddels vertrokken. Sinds oktober neemt Nynke Stellingsma tijdelijk de algehele leiding op zich.

Door deze veranderingen loopt herstel vertraging op, concludeert Berenschot. Het museum trekt slechts 75 procent van het aantal bezoekers die nodig zijn om financieel gezond te blijven. Het advies luidt daarom jaarlijks minimaal één grote, opvallende tentoonstelling te organiseren. Verder zou het museum minder wisselende tentoonstellingen moeten plannen en ze langer moeten laten staan om kosten te besparen. Ook moet het museum kosten sparen op personeel, valt in het rapport te lezen. Berenschot adviseert een kleiner vast team en meer flexibele krachten.

Of de provincie en gemeente meer geld in het museum gaan steken, is nog niet bekend. Ook de uitkomsten van een gesprek van afgelopen donderdag tussen provincie, gemeente en museum in het Stadhuis zijn nog niet naar buiten gebracht.