Groningen krijgt 18 miljoen euro voor betere kansen en veiligheid in noordelijke wijken

Foto Andor Heij: Winkelcentrum Selwerd

De gemeente Groningen krijgt ruim 18 miljoen euro van het Rijk om, van 2026 tot en met 2028, de leefbaarheid, veiligheid en kansen voor kinderen in noordelijke wijken te verbeteren.

De bijdrage komt uit de regeling Kansrijke Wijk, onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Wethouder Carine Bloemhoff laat weten blij te zijn met de bijdrage: “We kunnen onze inzet voor kansrijke wijken verder verdiepen en kinderen dezelfde kansen geven, ongeacht waar ze opgroeien. Dat besluit is nu dus gevallen, en het vertrouwen bleek terecht.”

Het grootste deel van het geld gaat naar het verbeteren van de schoolomgeving. Scholen krijgen extra steun zodat alle leerlingen gelijke kansen hebben. Ook wordt geïnvesteerd in programma’s voor jonge kinderen en in projecten die bewoners helpen hun financiën beter op orde te krijgen. De bijdrage betekent ook dat Groningen de komende drie jaar verder kan met inzet voor jonge kinderen, zoals de Algemeen Toegankelijke Kinderopvang (ATK). Via de ATK worden kinderen, ook uit kwetsbare gezinnen, op jonge leeftijd naar de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) begeleid.