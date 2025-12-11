‘Groningen Bereikbaar’ blijft actief tot en met 2027.

Foto: Jan Buwalda

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en provincie Groningen onder de noemer ‘Groningen Bereikbaar’ wordt verlengd tot en met 2027.

Met ‘Groningen Bereikbaar’ willen de overheden ook de komende jaren samen zorgen voor een goed bereikbare regio en voor schoon en duurzaam vervoer. Na jaren van werkzaamheden aan de ring zuid en het Hoofdstation is de grootste verkeershinder in de stad nu achter de rug. Maar, zo stellen de overheden, bereikbaarheid en de overstap naar schoon en duurzaam vervoer blijven belangrijk.

De nieuwe overeenkomst richt zich op twee belangrijke doelen: het stimuleren van duurzame mobiliteit en goede bereikbaarheid bij werkzaamheden en evenementen. ”Met deze hernieuwde samenwerking zetten we een volgende stap naar een schone en goed bereikbare regio,” stelt wethouder Philip Broeksma. “Groningen Bereikbaar blijft dé plek voor informatie en slimme oplossingen.”

Werkgevers, scholen en reizigers worden geholpen om duurzame en slimme keuzes te maken. Denk aan lopen, fietsen, openbaar vervoer en hybride werken. Gedeputeerde Erik Jan Bennema: “Groningen Bereikbaar heeft nieuwe banden met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven in onze hele provincie. Dat netwerk willen we absoluut behouden.”

Ook heldere informatievoorziening en afstemming over werkzaamheden en evenementen blijft belangrijk, met als doe de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft Groningen goed en vlot bereikbaar, aldus beide overheden.,