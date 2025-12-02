Groenewei bijna af: bouw laatste 34 sociale huurwoningen gestart

Foto via Bureau Meerstad

In Meerstad begon maandag officieel de bouw van de laatste 34 sociale en duurzame huurwoningen in de wijk Groenewei.

De start van de bouw werd maandag gemarkeerd door wethouder Rik van Niejenhuis, Nijestee-directeur Sander van der Tol en VDM Woningen-directeur Arjen Moes. Zij plaatsten samen een vlaggetje in een houten huisje op de bouwplaats.

De woningen worden in het voorjaar van 2026 opgeleverd en daarmee wordt de wijk afgerond. De nieuwbouw in Groenewei wordt grotendeels in hout uitgevoerd. Dat verlaagt de CO₂-uitstoot en maakt de woningen duurzamer. Ook komt er een groene binnentuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Eerder kwamen in Meeroevers en Tersluis al sociale huurwoningen bij. Ook in De Zeilen worden nog 70 sociale huurwoningen gebouwd.