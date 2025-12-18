Grasstrook hoek Vinkenstraat en Oliemuldersweg krijgt extra bomen en bloemen

Foto: gemeente Groningen

De gemeente gaat aan de grasstrook op de hoek van de Vinkenstraat en Oliemuldersweg bomen, bloembollen en een kruidenmengsel toevoegen. Hiermee wil het stadsbestuur het stukje veld meer kleur, soorten en schaduw geven.

De zes nieuwe bomen zijn kort geleden al geplant. Afhankelijk van de weersverwachtingen worden aan het begin van het nieuwe jaar ook de bloembollen gepoot en het kruidenmengsel ingezaaid door een aannemer. Dit zal in één werkdag klaar zijn. Het werk levert volgens de aannemer nauwelijks hinder op.