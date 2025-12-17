Grand Theatre krijgt lening van gemeente voor grootschalige opknapbeurt

Het Grand Theatre aan de Grote Markt krijgt een lening van 1,25 miljoen euro van de gemeente voor groot onderhoud en verduurzaming.

De lening wordt toegekend via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en komt ten goede aan pandeigenaar Stichting Grote Markt 35. Het pand heeft dringend onderhoud nodig. Belangrijke onderdelen en installaties voldoen niet aan de huidige normen voor luchtkwaliteit en binnenklimaat. Ook moeten diverse erfgoedonderdelen worden gerestaureerd.

Daarnaast komen er verbeteringen om energie te besparen en de toegankelijkheid en werkplekken in het pand te optimaliseren. Het was de bedoeling om op het dak een extra studio te bouwen, maar daarvoor bleek de draagconstructie te licht.

De totale onderhoudskosten worden geschat op 1,4 miljoen euro. De stichting verwacht ongeveer 400.000 euro aan subsidies te ontvangen, waardoor het maximale te financieren bedrag via de lening 1,25 miljoen euro bedraagt. Volgens het gemeentebestuur heeft de stichting achter het pand van het Grand Theatre geprobeerd om zelf geld te lenen bij banken, maar kreeg het daar tot nu toe weinig tot niets los. Uiteindelijk betaalt de gemeente de lening wel zelf terug, want de jaarlijkse extra lasten voor de lening worden uiteindelijk gedekt via de bestaande gemeentelijke subsidie.

Het pand van het Grand Theatre, gebouwd in 1929 als bioscoop, wordt al decennia gebruikt voor podiumkunsten en is sinds 1994 een rijksmonument. Het gemeentebestuur vindt het verstrekken van krediet noodzakelijk voor het Grand Theatre als belangrijke culturele kernvoorziening, zowel voor gevestigde als beginnende makers.