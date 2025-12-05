Gomarus College en ROC Menso Alting openen nieuwe technieklokalen

Het Gomarus College en ROC Menso Alting hebben donderdag twee nieuwe onderwijsruimtes geopend, die leerlingen moeten voorbereiden op de techniekwereld.

Op het Gomarus College werd een Tech Lab in gebruik genomen, waar jongeren kunnen kennismaken met de nieuwste technische ontwikkelingen. Volgens Peter Holsappel, directeur van het Gomarus College, is de opening van de nieuwe voorzieningen een belangrijke stap: “Techniek is enorm belangrijk in onze samenleving.”

Bij ROC Menso Alting werd een ambulance controlroom geopend. In een klaslokaal ligt een levensechte pop, die van afstand door de docent wordt bestuurd. In de nieuwe oefenruimte kunnen studenten situaties oefenen die ze later, tijdens hun werk, tegen gaan komen.