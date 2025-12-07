GIJS wint met ruime cijfers van Dordrecht Lions, clubrecord voor Danny Kerstholt

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met overtuigende cijfers gewonnen van Dordrecht Lions. In Zuid-Holland werd het 1-7.

GIJS maakte direct in de eerste periode duidelijk wat de ambities waren: winnen. In de zevende minuut opende Vainius Jankauskas de score (1-0). Enkele minuten later verdubbelde Henri Ruotsalainen de voorsprong naar 2-0, wat tevens de stand was aan het einde van de eerste periode.

Ook in de tweede periode had Dordrecht weinig in de melk te brokkelen. Mike Groenhof maakte vrij snel na de aftrap de 3-0 en Valtteri Mäkiviinikka zorgde voor een comfortabele 4-0 voorsprong.

In de laatste periode werd er nog vier keer gescoord. Björn de Haan tekende voor de 5-0, waarna Mäkiviinikka met twee treffers zijn hattrick completeerde en de stand op 7-0 bracht. Lange tijd bleef de nul op het scorebord voor de thuisploeg staan, maar helaas wist Dordrecht laat in de derde periode alsnog te scoren. Het was Luca Hanswijk die met deze eer mocht strijken.

Met nog ruim een minuut spelen ontstond er voor het doel van GIJS een opstootje. Carsten Smit namens GIJS en Dordrecht-speler Levy Galjaard kregen na een kort gevecht een game misconduct en moesten vroegtijdig de wedstrijd verlaten.

Clubrecord voor Danny Kerstholst

Voor Danny Kerstholst was het een bijzondere avond. “Onze nummer 11 speelde in Dordrecht zijn vijfhonderdste wedstrijd in het shirt van GIJS. Johan Toren was recordhouder van GIJS met 492 wedstrijden. Danny heeft dit record nu aangescherpt tot vijfhonderd wedstrijden. Wij hopen nog veel meer wedstrijden van deze fantastische speler te mogen gaan zien.”

Door de winst heeft GIJS nu 22 punten uit twaalf wedstrijden. Daarmee staat het op de zesde plaats in de Eredivisie. Het klassement wordt nog altijd geleid door Nijmegen Devils die met één wedstrijd minder inmiddels op dertig punten staan. Komende zaterdag komen de Devils naar Groningen: “We zullen ons deze week met een sterk trainingsprogramma ons voorbereiden op deze clash.”