GIJS verliest met ruime cijfers van koploper Nijmegen Devils

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met ruime cijfers verloren van Nijmegen Devils. Op Kardinge werd het 16-3.

“Het was een wedstrijd om van te leren”, blikt GIJS na afloop terug. “Ondanks de ruime uitslag hebben we als team tot het laatste fluitsignaal gestreden.” Al vrij snel na de face-off werd duidelijk dat het een lastige avond voor GIJS zou worden. Nijmegen speelde sterk en effectief.

Eerste periode: 7-0

Al in de vijfde minuut opende Martynas Grinius de score (1-0). Enkele minuten later maakte Floris van Elten de 2-0. Nijmegen, dat bovenaan staat in de Eredivisie, drukte daarna door. Opnieuw Grinius, Will Dow Kenny, Antons Trastasenkovs, Floris Vooren en Kevin Bruijsten zorgden ervoor dat er aan het einde van de eerste periode een 7-0 op het scorebord stond.

Tweede periode: 12-1

De tweede periode liet aanvankelijk hetzelfde spelbeeld zien. Trastasenkovs, Levi Houkes en Bruijsten brachten Nijmegen binnen enkele minuten op een 10-0 voorsprong. In de dertigste minuut volgde het antwoord van GIJS. Een fraaie aanval werd door Niko Kuivaniemi bezegeld: 10-1, waarmee GIJS van de nul afkwam. Trastasenkovs en Makar Korotchenko zorgden er uiteindelijk voor dat Nijmegen met 12-1 de derde periode inging.

Derde periode: 16-3

In de derde periode werd er nog zes keer gescoord. Opnieuw GIJS-speler Kuivaniemi en Valtteri Mäkiviinikka verzachtten de pijn bij GIJS (12-3). Nijmegen scoorde vervolgens nog vier keer: Korotchenko, twee keer Trastasenkovs en Bruijsten zorgden voor de uiteindelijke 16-3.

“We kwamen in eigen huis een sterk en effectief Nijmegen tegen”, zegt GIJS. “De bezoekers legden vanaf de eerste periode veel druk en liepen snel uit in score. Voor ons was dit een wedstrijd om van te leren.”

GIJS staat in de Eredivisie nu op de zesde plaats met 22 punten uit dertien wedstrijden.