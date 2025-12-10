Getuigen gezocht van beroving met geweld aan Adriaan van Ostadestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving aan de Adriaan van Ostadestraat in de wijk Kostvberloren op vrijdag 5 december.

Een groep jonge tieners beroofde rond 15.45 uur ter hoogte van de openbare school een persoon. Daarbij gebruikten ze fysiek geweld. Het slachtoffer liep daar met een vriend, die eveneens fysiek belaagd werd.

Personen die iets gezien of gehoord hebben van het incident wordt verzocht om contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844 onder de vermelding van 2025328706. Anoniem bellen kan ook, via 0800-7000.