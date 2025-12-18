Gemeenteraad stemt in met adviezen van Burgerberaad Afval

Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraad heeft woensdag groen licht gegeven aan 23 van de 25 adviezen van het Burgerberaad. Tien adviezen worden direct uitgevoerd.

Het doel van dit beraad is samen te bepalen hoe de gemeente in 2030 afvalvrij kan zijn. Het Burgerberaad bestaat uit 120 ingelote inwoners die maandenlang aan ideeën hebben gewerkt, van praktische oplossingen tot inspirerende campagnes.

Van de 25 ingediende adviezen worden tien direct uitgevoerd en dertien worden verder uitgewerkt. Twee voorstellen zijn afgewezen vanwege kosten of haalbaarheid. Voorbeelden van adviezen die direct uitgevoerd worden zijn: extra educatie op scholen, een campagne voor herbruikbare menstruatieproducten en informatie over afvalscheiding voor nieuwe bewoners.

Adviezen die meer voorbereiding eisen zijn onder meer: duurzame hubs in de wijk, een pilot voor verpakkingsvrij winkelen, opvallende afvalbakken en buurtinitiatieven zoals stoepverkopen. Die voorstellen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Adviseur Afval en Circulariteit Oelviya Visscher-Ibragim-Zade: “De adviezen van het Burgerberaad sluiten volledig aan bij de richting waarin Groningen zich wil ontwikkelen. Het is uniek in Groningen dat inwoners op deze manier directe invloed hebben op het afvalbeleid.”

Negen deelnemers uit het burgerberaad blijven betrokken bij het afvalprobleem. Zij bekijken hoe de plannen worden uitgevoerd, geven feedback en brengen signalen uit de gemeente terug.