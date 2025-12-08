Gemeentebestuur ziet af van versneld invoeren houtstookverbod

Foto: Martin Nuver & Martijn Wever - 112groningen.nl

Groningen voert voorlopig geen houtstookverbod in. Het gemeentebestuur vindt zo’n maatregel nu niet uitvoerbaar en vreest dat deze meer problemen dan oplossingen oplevert.

De gemeenteraad sprak eind november opnieuw over een verbod op hout stoken bij code rood van de Stookwijzer. Een aanzienlijk deel van de gemeenteraad zag zo’n verbod wel zitten. Onder leiding van de Partij voor de Dieren werd vorige maand een motie ingediend, die de gemeente de mogelijkheid zou bieden op te treden tegen mensen die hout stoken. Maar GroenLinks, de coalitiepartij die de motie mede had ondertekend, stemde uiteindelijk toch tegen op advies van het gemeentebestuur.

Het college had de motie een week ervoor al ontraden, maar beloofde wel onderzoek te doen naar mogelijkheden om een stookverbod in te stellen voor houtkachels wanneer de (weers)omstandigheden ongunstig zijn. Dat onderzoek wijst uit, aldus het college, dat een verbod nu juridisch, praktisch en financieel niet haalbaar is. Naast een duidelijke beleidsbasis en voldoende handhaving is er een risico op burenruzies, schadeclaims en weinig draagvlak onder inwoners. Bovendien is onbekend hoeveel huishoudens afhankelijk zijn van hout- of pelletkachels voor hun hoofdverwarming.

Het college schetst wel vier opties voor de toekomst. De meest kansrijke is het opstellen van een uitvoeringsplan luchtkwaliteit in 2026. Dat plan kan later de basis vormen voor een mogelijk verbod. Andere opties zijn het verbreden van de voorlichtingscampagne, een buitenstookverbod of een binnenstookverbod bij code rood. Die laatste twee zijn volgens het college nu niet uitvoerbaar zonder extra handhavers, juristen en middelen voor nadeelcompensatie.

Het gemeentebestuur waarschuwt dat een te snelle maatregel het toekomstige luchtkwaliteitsbeleid kan ondermijnen. Eerst is meer onderzoek nodig, onder meer naar huishoudens die afhankelijk zijn van houtstook. Pas daarna kan bepaald worden welke stappen passend en haalbaar zijn.