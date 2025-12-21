Gemeente ziet meerwaarde in uitbreiding Odensehuizen, maar moet op zoek naar structureel geld

Bron: Ben Guldenaar

Het gemeentebestuur ziet duidelijke voordelen in een uitbreiding van de Odensehuizen, ook naar het westen van de stad. Een extra locatie is gewenst, maar kan pas doorgaan als er structureel geld wordt gevonden.

In mei vroegen zes raadsfracties het college om te kijken naar een vierde Odensehuis in het westelijke deel van de gemeente. Daar is nu nog geen vestiging, terwijl er volgens hen wel behoefte aan is.

Die oproep is nu verder onderzocht door een extern bureau, in opdracht van jhet college. De Odensehuizen bieden steun aan mensen met beginnende dementie en aan hun mantelzorgers, zonder dat een indicatie nodig is. Uit de businesscase blijkt dat het aantal Groningers met dementie de komende jaren sterk stijgt. In 2025 gaat het om ongeveer drieduizend mensen, in 2040 naar verwachting om zo’n vijfduizend.

Op dit moment zijn er drie Odensehuizen in Groningen: in het centrum en de oude wijken, in Zuid en in Oost. In totaal maken 91 mensen gebruik van deze locaties. Samen zijn dat ongeveer 227 bezoeken per week. De vraag neemt toe en de bestaande locaties lopen tegen hun grenzen aan.

De gemeente vindt uitbreiding naar West wenselijk, om de opvang beter te spreiden en reisafstanden te verkleinen. Tegelijkertijd zijn de huidige locaties nog niet allemaal zeker van vaste financiering. Volgens het college is uitbreiding pas realistisch als eerst structureel geld voor de bestaande Odensehuizen is geregeld.

In de plannen staat een groeimodel in stappen. In de eerste fase, vanaf 2026, wil de gemeente de huidige drie locaties behouden en voorzichtig uitbreiden. Vanaf 2027 kan mogelijk ook West aansluiten. Of dat lukt, hangt af van extra middelen. De gemeente is hierover in gesprek met onder meer zorgverzekeraar Menzis. Eind 2026 informeert het college de gemeenteraad opnieuw over de voortgang en de kansen op structurele financiering vanaf 2027.