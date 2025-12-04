Gemeente werkt aan vlonder in Gorechtvijver

Impressie van de nieuwe vlonder. Bron: Gemeente Groningen

De gemeente werkt op dit moment aan een vlonder in de Gorechtvijver in de Oosterparkwijk. Het is een van de laatste klussen na eerdere werkzaamheden rond het Linnaeusplein.

In 2023 waren gemeente en de buurt in gesprek over de vlonder. Een eerste ontwerp kreeg geen vergunning, maar een nieuw plan werd later wel goedgekeurd. De gemeente verwacht dat de vlonder met zitplekken in de week van 15 december klaar is.

Tijdens het aanleggen van de vlonder zijn een paar parkeerplaatsen aan de Gorechtkade 1 niet beschikbaar. Ook is er mogelijk kans op geluidsoverlast door het trillen van stalen palen als fundering voor de vlonder.

Overige werkzaamheden

Bij de eerdere werkzaamheden is op de hoek van de Gorechtkade een extra wandelpad aangelegd, de kade verhoogd en zijn er gemetselde zitplekken gemaakt. Verder zijn extra groenvakken in de stoep toegevoegd.

Komend voorjaar wordt het wegdek van het Linnaeusplein vervangen.