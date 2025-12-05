Gemeente: ‘Voorlopig geen probleem voor dierenambulance in zero-emissiezone’

Foto via Dierenambulance Groningen

Volgens het gemeentebestuur heeft de Dierenambulance Groningen voorlopig geen ontheffing apart nodig voor de zero-emissiezone in de binnenstad. Dat laat het college weten aan de gemeenteraad, nadat er eerder deze maand zorgen waren over de toegang voor de voertuigen van de reddingsdienst voor dieren.

Na de eerdere oproep van Student & Stad om dierenambulances vrij toegang te geven tot de zone, is de gemeente in gesprek gegaan met de organisatie. De Dierenambulance liet weten dat drie dieselwagens onder de landelijke overgangsregeling vallen voor voertuigen die tot 1 januari 2029 gewoon de zero-emissiezone in mogen. Daarnaast rijdt al een eerste elektrische dierenambulance, die sowieso geen beperkingen heeft.

De Dierenambulance denkt hun dieselvoertuigen voor 2029 te vervangen door elektrische alternatieven. Daardoor verwacht de organisatie geen gebruik te hoeven maken van een nieuwe landelijke ontheffing voor spoedeisend diervervoer, die wordt bespreken binnen de landelijke Uitvoeringsagenda Zero-emissiezones. Mocht dat veranderen, dan wil de gemeente opnieuw met de Dierenambulance Groningen om tafel.