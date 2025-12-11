Gemeente Tynaarlo wil tijdelijk AZC bij Ter Borch: Groningse fracties stellen vragen

Foto: Joris van Tweel

De aangekondigde komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Ter Borch – net over de grens van de gemeente Groningen – leidt tot zorgen bij de gemeentefracties van de ChristenUnie en PvdA. Zij zeggen blij te zijn dat Tynaarlo verantwoordelijkheid neemt in de opvang van vluchtelingen, maar plaatsen vraagtekens bij de gekozen locatie.

Volgens bewoners uit de wijken Buitenhof en Hoogkerk kiest gemeente Tynaarlo een locatie ‘in het uiterste puntje’ van de gemeente, waardoor de verantwoordelijkheden en gevolgen vooral afgeschoven worden op de gemeente Groningen. Dat voelt voor hen onrechtvaardig.

De twee gemeentefracties willen onder meer weten hoe het overleg tussen Tynaarlo en Groningen is verlopen en hoe het college aankijkt tegen de plek van het centrum, vlakbij het bestaande AZC aan de Eemsgolaan. Ook vragen ze of het centrum extra druk op Groningse voorzieningen gaat geven en of daar afspraken over worden gemaakt.

Daarnaast vinden zij dat inwoners van Hoogkerk en Buitenhof betrokken moeten worden bij de plannen. Het college wordt gevraagd dit nadrukkelijk bij Tynaarlo onder de aandacht te brengen.