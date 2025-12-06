Gemeente scherpt regels omleidingsroutes aan na klachten over onduidelijke bebording

Foto: Partij voor het Noorden (via gemeenteraad)

Het proces voor het inrichten van omleidingsroutes bij werkzaamheden in de gemeente wordt aangescherpt. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Volgens hem gaat er op dit gebied veel goed, maar gaat het nog te vaak fout. De wethouder reageerde op vragen van Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden.

Bernabela schetste een recent probleem bij de sloop van appartementen aan de Asingastraat, hoek Van Oldenbarneveltlaan. Door de sloop was de Van Oldenbarneveltlaan afgesloten, maar de omleidingen waren verwarrend of afwezig. Voetgangers werden via een verkeerde pijl het park in gestuurd, waar het pad ’s avonds slecht zichtbaar is. Fietsers en bromfietsers werden via hetzelfde pad geleid, of kozen er voor om via het groen te fietsen. Ook voor automobilisten was de omleiding vanaf de Borgwal niet aangegeven. Bernabela benadrukte dat dit geen incident was, maar een terugkerend probleem. “Afgelopen week zag ik bijvoorbeeld iemand zoeken, en die liep maar door het groen. En dit gebeurt dus vaker,” aldus Bernabela, wijzend op de gevaarlijke situaties die ontstaan wanneer burgers zelf een omweg zoeken.

Aannemer aangesproken

Wethouder Broeksma erkende dat de situatie “heel vervelend” was. “In dit specifieke geval is het niet goed gegaan. En zeker niet volgens de afspraken die we met de aannemer hebben gemaakt.” De wethouder bevestigt dat de gemeente contact gaat opnemen met de aannemer over de gemaakte fouten, maar merkte wel op dat de werkzaamheden in de Asingastraat inmiddels zijn beëindigd.

Broeksma plaatste het incident in een bredere, structurele context: “In bredere zin zijn we op dit moment bezig met het aanscherpen van de richtlijnen rondom dit soort verkeersmaatregelen. Daarin nemen we ook nadrukkelijk mee hoe omleidingsroutes aangegeven moeten worden.”

De wethouder benadrukte de complexiteit van de afstemming. “Om een beeld te schetsen: bij dergelijke omleidingen zijn veel partijen betrokken. De aannemer uiteraard, die er ook voor verantwoordelijk is, maar ook het bedrijf dat de verkeersborden aanlevert, de hulpdiensten, het openbaar vervoer, maar ook intern, binnen de gemeentelijke organisatie, vraagt het de nodige afstemming.”

Oplossing via richtlijnen

Broeksma ging ook in op de suggestie van de Partij voor het Noorden om loopplanken door het park aan te leggen om het pad veiliger te maken. “Het is een hele goede opmerking. Waarom weet ik niet, maar iedereen is het er inmiddels over eens dat loopplanken een goed idee waren geweest. Dit gaan we meenemen in de evaluatie.”

De gemeente heeft een extern adviesbureau gevraagd om te begeleiden bij het aanscherpen van de richtlijnen, die moeten leiden tot minder onduidelijke en gevaarlijke omleidingssituaties. De wethouder verwacht de raad in het vroege voorjaar van 2026 meer over de nieuwe aanpak te kunnen meedelen.

Evelien Bernabela vroeg daarop of er in januari al meer duidelijkheid zou zijn, aangezien er meer verbouwingen en werkzaamheden op de planning staan. Broeksma antwoordde dat de richtlijnen ‘uitvoeringsgericht’ zijn en hij niet weet in hoeverre de raad hiervan op de hoogte moet worden gebracht. Hij benadrukte dat er ondertussen al richtlijnen zijn, en dat de gemeente controleert op de naleving: “Wij verwachten dat aannemers dit ook goed doen: voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. Als gemeente controleren we hier ook op.”