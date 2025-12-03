Gemeente presenteert drie toekomstperspectieven voor Hortus Haren

Het gemeentebestuur heeft drie toekomstperspectieven voor de Hortus Botanicus in Haren vastgesteld. De gemeenteraad kan daar de komende tijd haar wensen en bedenkingen over uiten.

De gemeente is sinds 1 januari 2023 eigenaar van de Hortus, het voormalig Biologisch centrum en bijbehorend parkeerterrein aan de Kerklaan. Het voormalig Biologisch centrum, tegenwoordig ‘De Biotoop’ genoemd, is een broedplaats voor wonen en werken, met zo’n honderd bewoners, honderd ondernemers en 150 kunstenaars. Omdat het om een groot gebied gaat (25 hectare), kunnen de drie perspectieven best naast elkaar bestaan.

Het perspectief ‘Groene Parel’ blijft het dichtst bij het huidig gebruik en beeld en leidt tot een toekomst waarin de Hortus Botanicus en de Biotoop als intieme creatieve broedplaats, rustige woonomgeving en ontspannen Hortus vooral een lokale rol vervult voor Haren en Groningen.

In het perspectief ‘Trekpleister’ wordt het gebied één van de culturele, recreatieve trekkers in de gemeente. Met een eigen profiel náást dat van de binnenstad, Suikerzijde en Kardinge, vervult het gebied een functie als publiekstrekker voor Groningen en wijde omgeving.

In het perspectief ‘Woonlandschap’ is het profiel van het gebied méér op wonen gericht. Op de locatie van het Biologisch centrum, in de noordrand van de Hortus en in de tuinen van het Zoölogisch Lab komt er ruimte voor wonen in het groen.

De gemeente zegt niet voor één van de perspectieven te kiezen. Wel heeft ze de inzichten en de sterke punten uit de verschillende perspectieven benut voor het aanscherpen van haar ambitie voor het gebied en voor het opstellen van een wensbeeld. Als eerste stap in het vervolgproces wordt een financiële doorrekening opgesteld. Een eerste globala analyse laat een tekort van enkele tientallen miljoenen zien.

Op 8 december wordt het werkboek ‘Toekomstperspectief Hortus – Biologisch centrum Haren’ toegelicht tijdens een openbare informatiebijeenkomst. Inwoners kunnen daarnaast via De Stem van Groningen hun mening geven.