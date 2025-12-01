Gemeente krijgt geld uit miljoenenpot Rijk voor aanpak centrum Haren

De 'Tuin van Haren', één van de drie voorstellen die LAOS optekende voor het Raadhuisplein - Impressie: LAOS via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen krijgt extra geld van het ministerie van Economische Zaken om het centrum van Haren te vernieuwen.

Het gaat om een deel van een subsidie van in totaal zes miljoen euro, bedoeld om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Het ministerie geeft de subsidie, omdat veel winkelgebieden in Nederland te maken hebben met leegstand.

In Haren wil de gemeente het centrum groener, compacter en prettiger maken. De openbare ruimte krijgt meer bomen, planten en zitplekken. Ook wordt de fietsenstalling aan de Voorhorst verbeterd, zodat fietsen niet overal worden neergezet. Volgens de gemeente ontstaat daardoor een logischere en gezelligere route door het centrum.

Verder wordt het leegstaande gebouw van de ABN Amro-bank omgebouwd tot winkelruimte met vijf appartementen. Daarnaast komt er een nieuwe supermarkt aan het Raadhuisplein, samen met 25 extra appartementen, meer ruimte voor winkels en horeca en een parkeergarage.