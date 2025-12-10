Gemeente krijgt 5 miljoen euro voor studentenwoningen op Zernike Campus

De gemeente Groningen heeft een subsidie van bijna 5 miljoen euro gekregen voor de bouw van permanente studentenwoningen op de Zernike Campus

Het geld komt van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Dankzij de subsidie kan begonnen worden met de voorbereiding. De behoefte aan studentenwoningen in de stad blijft groot. Daarom worden op de Zernike Campus de komende jaren 1500 tot 2000 woningen gerealiseerd voor de doelgroep. Deze permanente woningen komen boven op de bestaande tijdelijke studentenhuisvesting Proxima.

Wethouder Rik van Niejenhuis is blij met de subsidie: “Hiermee kunnen we werk maken van nieuwe permanente woningen voor studenten, promovendi, internationale studenten en kenniswerkers. Door wonen en studeren dichter bij elkaar te brengen, vergroten we de levendigheid om de campus en versterken we het draagvlak voor voorzieningen.”

De eerste 555 permanente studentenwoningen komen aan de zuidzijde va de campus, nabij het nieuw te bouwen sportcentrum. Dat wordt volgens planning eind 2027 in gebruik genomen. De bouw van de eerste permanente woningen start uiterlijk eind 2028. de oplevering staat gepland voor 2030.