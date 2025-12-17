Gemeente kijkt naar toegangspoortjes en extra camera’s on diefstal uit beheerde stallingen terug te dringen.

De gemeente Groningen begint een onderzoek naar manieren om diefstal van fietsen uit beheerde stallingen terug te dringen. Dat laat het gemeentebestuur woensdag weten, na zorgen over de veiligheid in ‘beheerde’ fietsenstallingen in en rond de binnenstad.

Het college reageert daarmee op zorgen van de Stadspartij. De fractie vroeg twee weken geleden om actie uit het Stadhuis, nadat DvhN berichtte dat er de laatste tijd veel fietsen uit gemeentelijke stallingen worden gestolen, zelfs uit stallingen met personeel. Vooral bij de stalling onder het Forum zouden veel fietsen verdwijnen, maar ook uit andere ‘bewaakte’ stallingen zou flink gestolen worden. Medewerkers zouden de diefstallen soms erkennen, maar niet altijd durven ingrijpen uit angst voor agressie of zelfs wapens bij de dieven.

In een reactie bevestigt het college de signalen, maar zegt tegelijk dat beheerders van WerkPro soms wel degelijk ingrijpen bij verdachte situaties en dan ook de politie inschakelen. Het college stelt daarnaast dat de stallingen niet bedoeld zijn als ‘bewaakte’ opslag, maar als beheerde ruimtes waar personeel vooral toezicht houdt op de orde en bezoekers helpt. De gemeente benadrukt dat zij niet aansprakelijk is bij diefstal of schade aan fietsen. De gemeente adviseert daarom altijd een dubbel slot te gebruiken en de fiets aan een rek vast te maken.

Toch komt het Stadhuis in beweging rond de problematiek. De gemeente verzamelt nu gegevens over het aantal diefstallen en gaat in overleg met politie, handhaving en de stallingsbeheerder WerkPro om extra veiligheidsmaatregelen te bedenken. Wat er precies gaat gebeuren, wil de gemeente onder meer afkijken bij stallingen in andere Nederlandse steden. Het college laat weten dat toegangspoortjes, extra camera’s, betere verlichting en meer toezicht bij in- en uitgangen worden overwogen. Ook wordt onderzocht hoe gebruikers hun fiets veiliger kunnen stallen.