Gemeente investeert komende jaren in nieuwe sportparken

De gemeente gaat de komende jaren nieuwe sportvoorzieningen bouwen, zoals in de nieuwe wijk de Eems en De Nieuwe Held.

“We gaan 400 miljoen investeren over heel veel jaren”, zegt wethouder Inge Jongman van sport en bewegen. “Voor de periode 2025 tot 2028 beginnen we met de aanleg van een tweetal sportparken bij De Nieuwe Held en De Eems.”

Zo is het streven om in De Nieuwe Held twee hockeyvelden aan te leggen, twee voetbalvelden, met bijbehorende kleed- en clubgebouw(en).

Bij sportpark De Eems is het plan om vier hockeyvelden, minimaal vier tennisbanen, vier padelbanen en rond de 7000m2 aan kleinschalige sport- en beweegvoorzieningen aan te leggen.

Andere voorzieningen

Ook worden sportzalen in de gemeente verduurzaamd en komt er een semi-permanente sportzaal. Dit laatste is nodig om de grote hoeveelheid sporten op te vangen waarvoor nu veel mensen ingeschreven staan. Waar deze tijdelijke zaal exact komt te staan, wordt nog bekendgemaakt.

Naast de aanleg van de nieuwe sportparken komen ook de zwembaden aan de beurt. “Want ook in Ten Boer is het nodig om daarin te investeren”, aldus Jongman.