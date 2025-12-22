Gemeente investeert in plan voor nieuwkomers: ‘Meedoen vanaf dag één’

‘Meedoen vanaf dag één’, dat is de naam van een nieuw gemeenteplan waarmee asielzoekers en statushouders vanaf hun eerste moment worden betrokken worden in de samenleving. De gemeente trekt zo’n 800.000 euro voor het plan uit.

Investeren in werkcoaches, taalontwikkeling voor nieuwkomers en actief participeren zijn onderdelen van het plan. “Er komt meer inzet bij de meedoenbalie van het COA. Daarnaast is er meer taalondersteuning op de opvanglocaties, bieden we onderwijs aan jongeren en investeren we ook bij ons loket van Werk en Inkomen”, zegt wethouder van integratie en asielzaken Manouska Molema.

De gemeente zorgt voor stabiele opvang, ondersteuning en begeleiding om participatie mogelijk te maken. Daartegenover staat wel dat nieuwkomers deze geboden kansen actief benutten. “Deze wederkerigheid is wel een belangrijk uitgangspunt van onze aanpak”, aldus Molema.

Door ondersteuning en begeleiding te bieden aan nieuwkomers, kunnen ze met een verblijfsvergunning eerder aan de slag. Molema: “Je ziet dat 80 à 85 procent een status krijgt dat ze mogen blijven. Het is voor werkgevers ook veel interessanter om mensen met deze aanpak in dienst te nemen.”

Met dit plan wil de gemeente ook voorkomen dat mensen door heel Nederland verhuizen. Molema: “Je ziet in de praktijk dat mensen met een verblijfsvergunning van plek naar plek gaan. Het is in dat opzicht ook belangrijk dat mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen op de plek in Nederland waar ze geïntegreerd zijn.”