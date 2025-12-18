Gemeente houdt vast aan locatie Nieuwe Boteringestraat voor verhuizing dagopvang Leger des Heils

Nieuwe Boteringestraat 28-30. Foto: Laurens Jove Rodriguez

De gemeente houdt voet bij stuk met het plan om de dagopvang voor dak- en thuisloze mensen te verhuizen van de Spilsluizen naar een pand aan de Nieuwe Boteringestraat 28-30, ondanks zorgen van sommige bewoners in de buurt.

De reden voor de verhuizing is de te kleine opvanglocatie aan de Spilsluizen. Volgens de gemeente biedt het nieuwe pand meer ruimte en betere voorzieningen voor bezoekers en hulpverleners. Het stadsbestuur heeft de afgelopen twee jaar uitgebreid gezocht naar een geschikt pand.

Uit een selectie van meer dan 15 mogelijke panden is de Nieuwe Boteringestraat 28-30 als meest geschikte locatie gekozen. Alle andere locaties voldeden niet aan de criteria. Op de nieuwe locatie worden niet meer dak- en thuisloze mensen opgevangen dan nu. De gemeente gaat uit van 50 tot 75 bezoekers per dag.

Kritiek

De bewonersorganisatie HortusEbbinge heeft in een brief aan het college kritiek geuit op het participatieproces en de inspraakmogelijkheden. Volgens de organisatie hebben bewoners weinig invloed gehad op de besluitvorming en ontbreekt er een echte democratische stem in de keuze van de nieuwe locatie.

De gemeente zegt dat bewoners op verschillende manieren kunnen participeren, afhankelijk van het type proces. “Voor de locatie, doelgroep en termijn hebben wij gekozen voor informeren en luisteren”, zegt het college.

Bij de verdere invulling van de locatie mag de buurt volgens de gemeente nog steeds blijven meedenken en vragen stellen.”Bij positieve definitieve besluitvorming op de aangewezen potentiële locatie, blijven wij in gesprek met de omwonenden”, zegt het stadsbestuur.

Bijeenkomst Nieuwe Kerk

Een groep buurtbewoners heeft eerder ook kritiek geuit tijdens een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Kerk afgelopen 1 december. Ze voelden zich ‘onvoldoende geïnformeerd’ en merkten op dat ze pas laat betrokken waren bij belangrijke keuzes en cijfers rond veiligheid en beheer.

De gemeente en het Leger des Heils beloofden tijdens de bijeenkomst dat de mening van de buurt wordt meegenomen vóór het definitieve collegebesluit in januari 2026.

Planning

Bij een positief besluit start in het voorjaar het overleg met de buurt en de verbouwing van het pand. De verwachting is dat de dagopvang eind volgend jaar kan openen op de nieuwe locatie.

De gemeente werkt ook aan een integraal veiligheidsplan om zorgen over leefbaarheid en overlast rond de dagopvang aan te pakken, in samenwerking met hulpverleners, politie en buurtteams.