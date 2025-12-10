Gemeente gaat terrasregels niet versoepelen: ‘Duidelijk systeem, gelijke behandeling en een eerlijk speelveld’

Foto: Ingezonden

Het Groninger gemeentebestuur wil de strenge terrasregels op de Grote Markt en de rest van de binnenstad niet aanpassen. Volgens het college zorgen de afspraken juist voor een nette, toegankelijke en eerlijke inrichting van het plein en is er daarom geen reden om te experimenteren met meer vrijheid voor ondernemers.

De VVD stelde vorige maand dat de huidige regels te ver gaan. De partij vindt dat ondernemers te weinig keuze hebben in meubilair en kleurgebruik, waardoor de binnenstad eenheidsworst wordt. In andere steden zouden terrassen volgens de VVD veel gevarieerder zijn. De partij vroeg het college daarom om versoepeling en meer ruimte voor ondernemers.

Het college vindt niet dat de regels ondernemersvrijheid beperken. Ze moeten rommel voorkomen en zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld. Volgens de gemeente erkennen veel ondernemers juist dat de regels bijdragen aan een nette binnenstad en een mooiere uitstraling voor de Grote Markt. Daarom blijven ook de vaste kleuren en vormen van meubilair onderdeel van het beleid.

Tijdens corona werden de regels tijdelijk verruimd, maar dat leidde volgens de gemeente juist tot een rommelig straatbeeld. Het college stelt dat de strakke afspraken van nu nodig zijn om de openbare ruimte rustig en overzichtelijk te houden, omdat veel mensen de compacte binnenstad delen.