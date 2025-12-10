Gemeente betreurt roekeloos maaien langs Ring-Zuid en belooft volgend jaar beterschap

Onder andere rode klaver werd weggemaaid. Foto: Michel Langeveld - https://www.inaturalist.org/photos/194743829, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117787446

De gemeente betreurt dat een stuk groen langs de Maximaweg recent volledig is gemaaid en dat veel planten zijn beschadigd. Vanaf volgend jaar gaat het anders, belooft het gemeentebestuur. Dan wordt ook hier gefaseerd gemaaid, zoals dat overal in Groningen zal gebeuren.

Ecoloog Rick Middelbos zag eind oktober hoe het groen langs de Maximaweg in één keer werd gekortwiekt door een aannemer. Dat staat haaks op het gemeentelijk beleid, dat ‘gefaseerd maaien’ voorschrijft, zodat er altijd een deel van de bloemen en planten blijft staan. Ook is het de bedoeling dat het maaisel snel wordt afgevoerd om het overgebleven groen te beschermen. D66, de Partij voor het Noorden, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren sprongen daarom voor Middelbos op de bres en stelden vragen.

Het stadsbestuur legt deze woensdag uit dat het maaien door een aannemer is uitgevoerd volgens oude afspraken. Daardoor is het maaisel niet direct afgevoerd en zijn sommige planten stukgegaan. De aannemer heeft de fout inmiddels hersteld en ook de gemeente voert herstelwerkzaamheden uit.

Langs de Maximaweg wordt het gras met kruiden volgend jaar ook gefaseerd gemaaid, zoals dat elders al de werkwijze is. Vanaf 2027 krijgt de gemeente bovendien een nieuw maaibeleid, besluit het college, zodat bloemen en planten beschikbaar blijven voor bijen, vlinders en andere dieren die ook in het najaar en de winter voedsel en schuilplekken nodig hebben.