Gemeente begint geen kwekerij voor ‘eigen’ gifvrije bloemen en planten

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen gaat voorlopig geen eigen kwekerij opzetten om de afdeling stadsbeheer en nieuwe woonwijken te voorzien van gifvrije planten en bomen. In een brief aan de gemeenteraad concludeert het college: te duur en te moeilijk om genoeg specialistisch personeel te vinden. Bijdragen aan gifvrije plantenteelt gaat daarom door middel van strenge regels voor (bestaande) leveranciers.

Vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om te onderzoeken of de gemeente zelf biologische planten kan kweken, eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld Iederz en DCTerra. Uit gesprekken met mogelijke partners bleek echter dat een eigen kwekerij momenteel geen goede optie is. Te weinig interesse en te weinig capaciteit voor een samenwerking, luidt de conclusie.

Een grootschalige gemeentelijke kwekerij zou honderden soorten en tienduizenden planten moeten kunnen leveren om aan de vraag van de stad te voldoen. Daar is te weinig plek voor qua grond en geld, concludeert het gemeentebestuur. Ook moeten er teveel verschillende soorten worden gekweekt op één plek. Bijkomend probleem is het vinden van voldoende gespecialiseerd personeel. Biologische teelt vraagt intensievere verzorging, handmatige onkruidverwijdering en een langere opgroeitijd. Hierdoor zouden de opbrengsten lager zijn dan bij reguliere kwekerijen.

De gemeente Groningen houdt wel vast aan strenge regels voor leveranciers. Zij moeten het ‘Planetproof’-label hebben, dat strengere eisen stelt voor pesticidengebruik, waterbeheer en sociaal ondernemerschap. Dankzij deze regels koopt de gemeente bloembollen, kruidenmatten en zadenmengsels alleen nog biologisch en gifvrij in.

Een eigen kwekerij is voorlopig dus geen optie. Mochten de regels en omstandigheden veranderen, wil het college de mogelijk wel nogmaals onderzoeken.