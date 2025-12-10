Geitenhouderij bij Dorkwerd heeft nog altijd geen vergunning aangevraagd: “We gaan de gesprekken intensiveren”

De natuurinclusieve geitenhouderij aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd staat opnieuw in de politieke belangstelling. Aanleiding is nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s van geitenbedrijven. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) liet woensdag weten dat de geitenhouderij na twee jaar nog altijd de noodzakelijke omgevingsvergunning niet heeft aangevraagd.

Het recente onderzoek van de Gezondheidsraad, dat dinsdag werd gepresenteerd, legt extra gewicht in de schaal. Hieruit blijkt dat mensen die binnen vijfhonderd meter van een geitenhouderij wonen, een significant hogere kans hebben op het krijgen van een longontsteking. Eerder trok het RIVM al soortgelijke conclusies. De resultaten dwingen de gemeente tot actie.

Al langer zonder vergunning

Het bedrijf aan de Zijlvesterweg is de enige geitenhouderij in de gemeente: een natuurinclusief bedrijf met ongeveer zestig geiten. Het bedrijf opereert al langere tijd zonder de noodzakelijke vergunningen. Tijdens een eerdere gemeenteraadsvergadering in 2024, waar een geitenmoratorium (een nieuw bestemmingsplan om nieuwe bedrijven en uitbreidingen te voorkomen) werd besproken, bleek de vergunning van het pand aan de Zijlvesterweg in 2012 te zijn komen te vervallen. De eigenaar gaf destijds aan: “In het administratieve ben ik niet zo goed, ik ben vooral een doener, ik ben van het praktische.”

Zonder vergunning zou het bedrijf moeten voldoen aan het nieuwe moratorium, waardoor afscheid genomen zou moeten worden van veertig van de zestig geiten, met het verlies van de winstgevendheid als gevolg. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) liet destijds weten dit zonde te vinden, omdat de natuurinclusieve bedrijfsvoering past binnen de visie van het gemeentebestuur.

Motie om bedrijf te behouden

Het mondde uit in een motie waarbij de gemeenteraad het college opriep om ‘alle mogelijke inspanningen te doen’ om de natuurinclusieve geitenhouderij te behouden.

Wethouder Van Niejenhuis bevestigt woensdag dat de uitvoering van die motie stagneert, omdat de aanvraag uitblijft. “Dit zou moeten gaan gebeuren doordat de geitenhouderij een vergunningsaanvraag in gaat dienen, waarbij wij dan vervolgens kunnen gaan kijken wat er mogelijk is en wat er toegestaan is. De stand van zaken is dat er nog geen vergunningsaanvraag is binnengekomen. Wij hebben dus ook geen vergunning verleend voor de activiteiten op dit adres.”

Van Niejenhuis kondigt aan de druk op te voeren. “Wij gaan de gesprekken met de geitenhouder intensiveren en er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een aanvraag wordt ingediend. Daarbij zullen we uiteraard ook deze nieuwe onderzoeksresultaten in ogenschouw nemen. En vervolgens zo snel mogelijk duidelijkheid geven in hoeverre de activiteiten op deze locatie kunnen worden voortgezet.”

GroenLinks: Omwonenden kunnen geen bezwaar maken

Femke Folkerts van GroenLinks reageert teleurgesteld op de stand van zaken. “Het is een sympathiek natuurinclusief bedrijf. Wij vinden het wel teleurstellend dat er na twee jaar nog altijd geen aanvraag ligt.”

Het raadslid wijst op de rechten van de omwonenden. “Voor de omwonenden wordt het ook lastig, want als er geen aanvraag ligt, kun je ook nergens bezwaar tegen maken. Dat recht hebben mensen wel. Ik zou de wethouder wel willen oproepen, ook kijkend naar de onderzoeksresultaten van de Gezondheidsraad, om hier haast achter te zetten.”

Wethouder Van Niejenhuis deelt de urgentie. “Volledig eens. Wij voelen dezelfde urgentie. Wij vinden het ook teleurstellend dat er nog geen aanvraag ligt.” Tegelijkertijd merkt Van Niejenhuis wel op dat het aanvragen van een dergelijke vergunning veel tijd kost: “Ik weet niet waar de geitenhouder op dit moment staat in het proces. Dat gaan we uitzoeken. Als ik informatie heb over een tijdsdoorloop dan gaan we dit met de raad delen.”