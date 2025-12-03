Geen vuurwapen en geen aanhouding bij politieactie Gelkingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdagavond bij een inzet in een woning aan de Gelkingestraat niemand aangehouden. De straat was enkele uren afgezet na een tip over een vuurwapen.

Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) kwam in actie nadat de politie was getipt over een vuurwapen in een woning. De straat was ter hoogte van de kruising met de Carolieweg en bij de Grote Markt met afzetlinten afgesloten.

Volgens de politie is er niemand aangehouden. Ook werd er geen vuurwapen aangetroffen. Er komt dan ook geen strafrechtelijk onderzoek.