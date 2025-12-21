Geen sneeuw, wel koude Kerst met vorst én zon.

Foto: Joris van Tweel

De aanloop naar Kerst verloopt waterkoud en grijs. Maar juist tijdens de Kerstdagen krijgen we te maken met de aanvoer van droge lucht vanaf Duitsland en de Baltische Staten.

Door Johan Kamphuis

Een hogedrukgebied vestigt zich boven Scandinavië. In de nacht naar Eerste Kerstdag bereiken opklaringen vanuit Duitsland ons gebied met een stuk koudere lucht. Het gaat het vriezen, zodat we tijdens de Kerst ontwaken met vorst. Het kwik gaat tegen de vroege ochtend onderuit richting -4 of -5 graden, lokaal zou matige vorst dus mogelijk zijn.

Eerst Kerstdag is het koud want het kwik komt niet of nauwelijks boven nul uit. Een ijsdag zou goed mogelijk zijn. Daarvan spreken we als de temperatuur een etmaal lang niet boven nul uitkomt. Hoewel er een stevige en koude noordoostenwind waait (windkracht 4 en langs de Wadden zelfs soms hard, windkracht 7) wat de gevoelstemperatuur daar tot onder de -10 drukt, zal het weer toch ook een vriendelijk karakter hebben. De zon gaat schijnen en waarschijnlijk zelfs een flink aantal uurtjes.

Ook Tweede Kerstdag zullen we ontwaken met 3 tot 5 graden vorst. Hoewel er overdag wel wat wolken komen opzetten is ook dan de zon geregeld van de partij. De stevige wind blijft en ook dan komt de temperatuur niet of nauwelijks boven nul uit en voor het gevoel vriest het de hele dag een aantal graden.

Kortom: geen witte maar wel een koude en waarschijnlijk vrij zonnige Kerst met een winters randje!