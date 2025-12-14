Gea’s Weggeefwinkel trakteert kinderen op cadeaus: “De blijdschap, dat is zo prachtig”

De kantine lag zaterdag vol met speelgoed. Foto: ingezonden

Gea’s Weggeefwinkel aan de Metaallaan in de Groningse wijk Vinkhuizen trakteerde dit weekend 120 kinderen op een ‘shopper’ vol cadeaus. Gea en haar vrijwilligers organiseren de actie om kinderen uit gezinnen met een beperkt financieel huishoudboekje toch een leuke decembermaand te geven.

Gea, hoe is de actie gisteren verlopen?

“Het was geweldig. We hebben zo’n honderd tot 120 kinderen op bezoek gehad. Zij mochten in de kantine van het gebouw cadeaus uitzoeken. En de glunderende gezichten als ze het gebouw weer verlieten: dat is fantastisch om te zien. Kinderen die speciaal naar me toe kwamen en zeiden: ‘Gea, dankjewel’. Het geeft mij heel veel energie. December is voor veel families een hele lastige maand. Op deze manier kunnen we de kinderen uit deze families toch iets leuks bieden, waarmee ze niet onderdoen voor andere kinderen.”

Hoe zag de actie eruit?

“Van tevoren hadden we met onze vrijwilligers de kantine omgebouwd. We hadden lange rijen tafels neergezet waarop we alle cadeaus uit hadden gestald. Kinderen konden de kantine inlopen en kregen van mij of één van de vrijwilligers een ‘shopper’. Dat is zo’n grote tas. En deze mocht helemaal gevuld worden. De afspraak was: je mag pakken tot er niet meer in de tas kan. De actie was bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar.”

De kantine stond helemaal vol met allerlei soorten speelgoed. Hoe ben je daaraan gekomen?

“Eigenlijk sparen we het hele jaar voor deze actie. Als weggeefwinkel krijgen we veel spullen binnen. Als daar nieuw speelgoed tussen zit, dat bijvoorbeeld nog in het plastic zit, dan leg ik dit apart. Met als doel om het in december tevoorschijn te halen. Daarnaast hebben we meegedaan aan een goede doelenactie van supermarktketen Jumbo. Bij vier winkels kon speelgoed ingeleverd worden dat naar ons ging. Dat heeft heel veel dozen met speelgoed opgeleverd. Daardoor hebben we nu heel veel kinderen blij kunnen maken.”

Nu heb ik begrepen dat deze actie echt puur bedoeld was voor de kinderen…

“Dat klopt. Het is volgens mij voor de vierde keer op rij dat we deze middag organiseren. Bij de eerste editie mochten ouders of verzorgers met de kinderen mee. Maar we zagen dat er toen hele rare situaties ontstonden: kinderen die iets pakten, maar door hun ouders terug werden gefloten en gevraagd werd iets anders te pakken. Ik vind het belangrijk dat kinderen dat speelgoed pakken wat hun leuk lijkt. Dus bij deze editie werden de ouders bij de ingang opgewacht met koffie, thee en cake, waarna hun kind of kinderen zelfstandig de kantine in konden.”

Dat lijkt me best wel heel spannend voor de jongste kinderen…

“Absoluut. In sommige gevallen, als kinderen niet zo goed durfden, mocht één van de ouders mee. Of een ander voorbeeld: een jongetje van vijf jaar oud kwam gisteren toevallig in de winkel. Ik zei tegen hem: ‘Kom, wij gaan winkelen.’ Hij vond het spannend en keek vragend naar zijn vader die zei: ‘Ga maar met Gea mee.’ In de kantine keek hij om het hoekje en zag al het speelgoed staan. Samen hebben we allemaal mooi speelgoed uitgezocht. Met een volle tas is hij naar huis gegaan. Verschillende ouders maakten zich wel wat druk hoe ze al die spullen op de fiets mee konden krijgen. Maar ach, komt tijd, komt raad, haha.”

Ik hoor in je stem heel veel enthousiasme…

“Dit geeft mij heel veel energie. Dit is erg leuk om te doen. Onlangs heb ik de ‘Zo-kan-het-ook Award’ gewonnen. Ik vind het leuk om mensen in deze tijd wat leuks, wat moois te geven. Onlangs hebben we bijvoorbeeld vijfhonderd mensen een chocoladeletter gegeven. Dus een actie die niet voor kinderen bedoeld was, maar voor ouderen. Dat werd heel goed ontvangen. Gisteren hadden we deze actie en morgen beginnen we met het bakken van oliebollen en kerstpakketten.”

In de gemeente is er veel armoede. Ben jij een soort ‘Ster van Betlehem’ die deze dagen schijnt?

“Haha, nou, dat mogen andere mensen zeggen. Maar het is zo dat deze periode een lastige tijd is voor mensen. Voor veel gezinnen en families is Kerstmis niet een feest waarbij alles blinkt, knippert en sprankelt. Op dit moment staan er in ons systeem 4.300 gezinnen ingeschreven. Gemiddeld komen er elke dag vijftien inschrijvingen bij. Als weggeefwinkel gaan we de situaties waar deze mensen in verkeren niet allemaal oplossen. Maar we kunnen wel een duwtje in de rug geven. En met ‘we’ bedoel ik ook alle vrijwilligers bij ons en al die mensen die ons op welke manier dan ook helpen. Samen proberen we er iets van te maken. Proberen we om te kijken naar elkaar. Zoals dat ook hoort. En of wij daarmee een ‘ster’ zijn die over de gemeente schijnt? Misschien, maar ik weet zeker dat er in de gemeente nog veel meer sterren zijn die schijnen en fantastisch werk doen.”