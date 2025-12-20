‘Fotograafwerende’ schermen geplaatst op tijdelijke Visserbrug

Foto: Joris van Tweel

Wie nog een mooie foto van WinterWelVaart wil maken vanaf de Visserbrug komt bedrogen uit. Er zijn schermen geplaatst aan de tijdelijke fiets- en loopbrug over de Hoge der A, om te voorkomen dat mensen uitgebreid stilstaan op de brug, foto’s maken en daardoor opstoppingen veroorzaken.

De plek is voor fotografen zeer geliefd met als decor de oude pakhuizen, de aangelegde schepen en de A-kerk. Tijdens het kerstevenement WinterWelVaart dit weekend zijn de schepen en de kades met sierverlichting aangekleed.

Om te voorkomen dat ook elders opstoppingen ontstaan zijn aan de kades van de Hoge en Lage der A verplichte looproutes ingesteld.

De noodbrug werd in de zomer van 2024 geplaatst nadat de monumentale Visserbrug over het Hoge der A kapotging. Het geplande onderhoud van de brug is geschat op anderhalf tot twee jaar.