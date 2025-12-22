Foto-expositie toont landschap en natuur van het Reitdiepgebied

Een schip in het Reitdiepgebied (foto: ZK4 Albatros, fotograaf Visserijmuseum Zoutkamp)

Van Koningslaagte tot het wad: het landschap van het Reitdiepgebied is binnenkort te zien in een tentoonstelling in het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap. Natuur- en landschapsfotograaf Gerben Veenstra exposeert van 3 januari 2026 tot en met 29 maart zijn tentoonstelling ‘Daip, Daal en Diek’.

Veenstra fotografeert al zo’n dertig jaar natuur en landschap. Dat deed hij nu dichter bij huis, de fotograaf komt namelijk uit Warffum. In zijn foto-expositie wil hij de bezoeker meenemen naar het Reitdiepgebied, ook wel de ‘achtertuin van de Stad’ genoemd. Naast foto’s van de waterloop en geografie van het Reitdiep, zijn er ook foto’s van het landschap van Hogeland te zien.

De expositie is te bezoeken op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur aan de Wolddijk 103 in Groningen.