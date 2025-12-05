Forumbibliotheek Selwerd feestelijk heropend

De Forumbibliotheek in Selwerd is vrijdagochtend feestelijk heropend na een verbouwing van drie maanden. In de nieuwe bibliotheek staan boeken nog steeds centraal, maar dankzij de nieuwe zithoeken en grote tafels is er meer mogelijkheid voor bezoekers om te zitten en elkaar te ontmoeten. Ook kunnen hierdoor makkelijker verschillende activiteiten en cursussen worden georganiseerd.

Het uiterlijk van de bibliotheek in Selwerd is volledig naar de huisstijl van het Forum Groningen gerenoveerd. Hierdoor zijn er verschillende zitplekken bijgekomen en staan er meerdere grote tafels in het midden van het pand. Met de vernieuwing wil de bieb een plek creëren waar mensen uit de buurt samen kunnen komen om te lezen, elkaar ontmoeten en van elkaar leren.

De Forumbibliotheek in Selwerd is een van de vijf bibliotheken in de gemeente Groningen die wordt gerenoveerd. Van de vijf zijn er inmiddels vier heropend. De verbouwing van de bibliotheek in Ten Boer duurt wat langer door de versterkingsoperatie. Deze bieb wordt in 2026 weer geopend.