Forse schade bij brand in woning Oosterparkwijk

In een woning aan de A.P. Fokkerstraat in de Oosterparkwijk heeft woensdag aan het einde van de avond brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Op de meldkamer kwamen echter diverse telefoontjes binnen, waarbij er gesproken werd over zichtbare vlammen. Omdat onbekend was of er nog personen in de woning aanwezig waren, werd ook een tweede tankautospuit naar het adres gestuurd. “Het betrof een forse binnenbrand”, vertelt Ten Cate. “Toen de eerste brandweerlieden arriveerden was er een duidelijk waarneembare brand te zien. De brand is niet uitslaand geweest.”

Brandweerlieden hebben door middel van een binnenaanval het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Wel is er forse schade ontstaan. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.