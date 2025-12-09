Forse rookontwikkeling bij brand in papiercontainer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een papiercontainer aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert heeft dinsdagavond brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Bij de brand in de papiercontainer komt flink wat rook vrij”, beschrijft Ten Cate de situatie. “De brandweer wilde aanvankelijk de container vol laten lopen met water uit de tank van de tankautospuit, maar de pomp weigerde dienst. Daarom heeft men direct afgelegd op een brandkraan. Met een hydrant en slangen heeft men water in de container laten lopen waarmee het vuur gesmoord werd.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer.