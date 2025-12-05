Forse dakbrand aan De Sitterstraat in Helpman (update)

Foto: 112 Groningen

De brandweer is vrijdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de De Sitterstraat in Helpman om een uitslaande dakbrand te blussen.

Niemand raakte gewond door de brand in het dak van de drie verdiepingen hoge rijwoning. Volgens de brandweer konden alle bewoners hebben hun woning op tijd verlaten.

De brandweer was rap ter plaatse en begon meteen met blussen. De straat werd afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven, onder meer voor een extra tankautospuit die werd opgeroepen. Dat zorgde ervoor dat na ruim een half uur het sein ‘brand meester’ werd gegeven.

De Veiligheidsregio Groningen laat weten dat de brandweer nog een tijdje in de De Sitterstraat blijft voor nacontrole. Stichting Salvage gaat de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.