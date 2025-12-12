Politie vermoedt brandstichting in steeg aan Vismarkt, getuigen en camerabeelden gezocht (update)

Foto: 112 Groningen

De politie zoekt getuigen van een vermoedelijke brandstichting in één of meerdere containers in een steeg aan de Vismarkt. Bij de brand in de nacht van donderdag op vrijdag, die rond 05.30 uur ontstond, raakte niemand gewond. Het vuur zorgde wel voor forse schade aan de panden aan beide kanten van de steeg.

Bij aankomst van de hulpdiensten stond de volledige brandgang in lichterlaaie. De brandweer had de brand snel geblust en controleerde de panden eromheen.

Twee weken geleden was er ook brand in dezelfde brandgang en daarom doet de politie nu onderzoek naar het incident. Een sporenonderzoek is inmiddels klaar en de dienst heeft al camerabeelden van het incident.

Maar de politie wil graag in contact komen met mensen die meer weten over deze brand. Wie tussen 5:00 en 6:00 uur op of in de buurt van de Vismarkt was en iets verdachts heeft heeft gezien, kan contact opnemen met de politie. Ook andere relevante camerabeelden uit de buurt zijn welkom. Bel met de politie kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt met 0800-7000.